Ministrowie finansów i gubernatorzy banków centralnych grupy G7 przedyskutują możliwości zwiększenia skuteczności sankcji na Rosję , tak aby zakończyła wojnę na Ukrainie. Stanie się to 23 lutego podczas spotkania w indyjskim Bengaluru - poinformował minister finansów Japonii Shunichi Suzuki, który będzie gospodarzem spotkania. Jak uściślił, jego rząd będzie "ściśle koordynował działania z G7 i społecznością międzynarodową aby zwiększyć skuteczność sankcji i uzyskać ostateczny cel w postaci nakłonienia Rosji do wycofania się". Ostatnie analizy ekonomistów wskazują, że dotychczas zastosowane przez Zachód sankcje wywarły jedynie ograniczony wpływ na rosyjską gospodarkę . Przyczynił się do tego m. in. skokowy wzrost cen surowców energetycznych, które Rosja nadal eksportuje.

Chiny są "głęboko zaniepokojone" eskalacją konfliktu na Ukrainie i możliwością wymknięcia się sytuacji spod kontroli - powiedział we wtorek chiński minister spraw zagranicznych Qin Gang , cytowany przez agencję Reutera. - Wzywamy niektóre kraje do natychmiastowego zaprzestania podsycania ognia . Stoimy zdecydowanie przeciwko jakiejkolwiek formie hegemonii i przeciwko jakiejkolwiek zagranicznej ingerencji w sprawy Chin - dodał. Rząd w Pekinie opublikował też dokument o tzw. Globalnej Inicjatywie Bezpieczeństwa (GSI), flagowej propozycji chińskiego przywódcy Xi Jinpinga . Propaguje ona zasadę "niepodzielnego bezpieczeństwa", koncepcji popieranej również przez Rosję.