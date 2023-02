- Jestem dość pewny, że prezydent Joe Biden zmieni zdanie w sprawie dostaw rakiet dalekiego zasięgu do Ukrainy - powiedział były ambasador USA w Polsce Daniel Fried. Ekspert uważa, że Warszawa jest idealnym miejscem na wygłoszenie przez prezydenta Bidena strategicznie ważnego przemówienia mobilizującego wolny świat do długotrwałej pomocy Ukrainie.

- Wizyta prezydenta USA Joe Bidena nie bez przyczyny odbywa się w tym czasie i w tym miejscu; jest to przekaz kierowany do świata, do Ukrainy, do tych krajów, które jej pomagają, ale też do Rosji - podkreślił wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk .