Stała przedstawicielka USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield powiedziała CNN, że Chiny przekroczą "czerwoną linię" , jeśli zdecydują się na dostawy broni do Rosji prowadzącej wojnę z Ukrainą.

- Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie Chin, że chcą pokoju, ponieważ zawsze o to zabiegamy w takich sytuacjach. Ale musimy również jasno powiedzieć, że- powiedziała przedstawicielka USA.

jeśli Chińczycy lub ktokolwiek inny zamierza udzielić śmiercionośnego wsparcia Rosjanom w ich brutalnym ataku na Ukrainę, to jest to niedopuszczalne

Chiny rozważają przekazanie Rosji broni i amunicji do wykorzystania na wojnie przeciwko Ukrainie - powiedział stacji CBS sekretarz stanu USA Antony Blinken .

Chiny "ani nie stały bezczynnie, ani nie dolewały oliwy do ognia"

Chiny zaprzeczają tym doniesieniom. Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi powiedział przy okazji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że Chiny "ani nie stały bezczynnie, ani nie dolewały oliwy do ognia" w związku z wojną na Ukrainie - poinformowała agencja Reutera.

Francuski minister obrony Sebastien Lecornu powiedział, że pierwsze bojowe wozy piechoty AMX-10 RC przekroczą francuską granicę w drodze do Ukrainy "do końca tygodnia" - poinformował Ukrinform.

Francuskie bojowe wozy w drodze do Ukrainy

Minister nie sprecyzował dokładnie, ile wozów bojowych AMX-10 RC Ukraina otrzyma w pierwszej partii - by nie "ujawniać Rosji strategicznych informacji" - pisze Ukrinform.

Przypomnijmy, na początku stycznia ogłosił decyzję Francji o przekazaniu Ukrainie pierwszych bojowych wozów piechoty AMX-10 RC przeznaczonych do celów rozpoznawczych.W połowie stycznia Lecornu obiecał dostarczyć ten sprzęt Ukrainie w ciągu dwóch miesięcy.

. To jest nasz horyzont - powiedziałw wywiadzie dla włoskich mediów, udzielonym przed zbliżającą się wizytą premierw Kijowie.