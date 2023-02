"Premier Węgier jest zaproszony do Kijowa i mamy nadzieję, że będzie mógł tu być

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprosił premiera Węgier Viktora Orbana do złożenia wizyty w Kijowie; strona ukraińska ma nadzieję, że szef węgierskiego rządu będzie mógł przyjechać - przekazał wiceszef kancelarii Zełenskiego Ihor Żowkwa. "Premier Węgier jest zaproszony do Kijowa i mamy nadzieję, że będzie mógł tu być . Znane jest stanowisko Węgier, które mówią, że nie będą udzielać Ukrainie pomocy wojskowej. W dyplomacji najlepszy jest zawsze dialog, rozmowa" - powiedział Żowkwa w wywiadzie dla Radia Swoboda, opublikowanym w piątek wieczorem. Dodał następnie: "prezydent Ukrainy odbył kilka rozmów telefonicznych z premierem Węgier przed wojną i podczas wojny . Dialog się toczy. Jednak, oczywiście, podczas pełnowartościowej wizyty jest więcej możliwości i szans, by dialog ten był merytoryczny i konstruktywny".

Zełenski zaprosił Orbana do Kijowa