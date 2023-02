Dla rosyjskiej propagandy coraz ważniejszymi przekazami są te, które mają destabilizować współpracę Ukrainy z sojusznikami, oczerniać Polskę, ale również zastraszać Zachód - mówi w "Polska. Metropolia Warszawska" minister Stanisław Żaryn , Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP. - Z punktu widzenia interesów i bezpieczeństwa Polski zdecydowanie Rosja stanowi największe zagrożenie i to wielodomenowe. Dezinformacja jest tylko jednym z wielu narzędzi wykorzystywanych do tego, żeby osłabiać Polskę - ocenia Żaryn w weekendowym wydaniu gazety.

Do Ługańska przybyli instruktorzy z Iranu