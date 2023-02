wezwał mieszkańców do pozostania w schronach.

Późno w sobotę siły rosyjskie zaatakowały rakietami Charków. W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura w mieście - poinformował na Telegramie szef obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Uszkodzony został jeden z obiektów infrastruktury. Trwa wyjaśnianie informacji na temat osób poszkodowanych i rozmiaru szkód - napisał Syniehubow. Ukraiński polityk wezwał mieszkańców do pozostania w schronach. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono również w obwodach połtawskim, sumskim, kirowohradzkim, dniepropietrowskim i ługańskim. Według wstępnych danych Rosja użyła do ataku pocisków ziemia-powietrze S-300.

- powiedział były dowódca wojsk lądowych USA w Europie Ben Hodges. W przeciwnym razie przy obecnym poziomie wsparcia ze strony Zachodu, zdaniem amerykańskiego wojskowego,- Im szybciej dostarczymy im zdolności do osiągnięcia decydującego rezultatu, tym szybciej ta wojna może się skończyć - powiedział w sobotę amerykański generał w rozmowie z niemieckim portalem "Deutsche Welle".Hodges wyjaśnił, że obawy o szkolenia i kwestie kompatybilności pasów startowych nie sprawiają, żejest "niewykonalne".Generał zaznaczył, że jego zdaniem jedyną "czerwoną linią" dla zaangażowania Waszyngtonu w Ukrainie są " żołnierze na lądzie".

zapewnienie Kijowowi "zdolności" do korzystania z myśliwców

pokonanie Rosji może zająć od trzech do pięciu lat.