Rosja gromadzi ogromną liczbę personelu i sprzętu w Ukrainie, przygotowując się do masowej ofensywy przeciwko pozycjom ukraińskim - przekazuje Ukrinform za The New York Times.



"Po zgromadzeniu około 320 000 żołnierzy na Ukrainie i 150 000 w obozach szkoleniowych, Kreml może próbować przejąć ukraińskie pozycje zmasowaną ofensywą" - czytamy w artykule.



Rosja ma rozmieszczać dziesiątki tysięcy żołnierzy w sposób wskazujący na możliwy zamiar jednoczesnego natarcia z północy i południa, okrążając siły ukraińskie w Donbasie.



Inną opcją ofensywną mogłoby być otwarcie nowego frontu w celu odwrócenia uwagi sił ukraińskich. "Otwarcie nowego frontu prawdopodobnie oznaczać będzie ofensywę z terytorium Rosji, dlatego Ukraińcy uważnie śledzą ruchy wokół przygranicznego miasta Sumy, a także próby powrotu w rejon Charkowa" - informuje NYT.