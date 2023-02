Wojna w Ukrainie. 351. dzień inwazji Rosji

" Rosyjska formacja zmechanizowana próbuje zaatakować pozycję ukraińską przez pole minowe, po czym się wycofuje.



Podczas odwrotu BMP-3 trafia na minę, cała formacja zostaje ostrzelana przez ukraińską artylerię, a jeden z T-80BV zostaje porzucony".



The Kyiv Independent: " Wysłannik Ukrainy przy ONZ nazywa Rogera Watersa "kolejną cegłą w murze" (" another brick in the wall" , odniesienie do słów piosenki Pink Floyd - red.) moskiewskiej propagandy.



Melitopolu - pisze Ukrinform.



Około jedna trzecia przedwojennej ludności pozostała w- pisze Ukrinform.

- Doceniam pomoc Niemiec dla Ukrainy , ale musimy też zachować odpowiednie proporcje. Berlin więcej pomocy deklaruje niż ostatecznie jej przekazuje. A samymi deklaracjami Ukrainy nie obronimy. Nawet jeśli Niemcy przekazałyby Ukrainie tyle, ile deklarują to nadal byłaby to kropla w morzu potrzeb. Od jednego z najsilniejszych państw europejskich trzeba wymagać więcej" - ocenił premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z "Corriere della Sera".



Mateusz Morawiecki wyraził opinię, że "opóźnianie dostaw broni jest sprzeczne z interesem Europy" i sprawia, że " Kreml czuje się bardziej pewny siebie; nie na tyle jednak, aby zaatakować państwa NATO".



Zdaniem polskiego premiera " Rosja dobrze wie, że w tym starciu nie miałaby szans".

- Dla Rosji surowce energetyczne pełnią taką samą funkcję jak czołgi – to narzędzia podboju i uzależniania. Chciałbym wierzyć, że wysłanie Leopardów na Ukrainę jest świadectwem przełomu w postrzeganiu Rosji, a Niemcy będą dalej współpracować z Polską, aby zapewnić Europie bezpieczeństwo i stabilność - powiedział Mateusz Morawiecki .



Odnosząc się do głosów, że Polska chce przesunąć punkt ciężkości Europy do jej środkowo-wschodniej części, by zastąpić w ten sposób tradycyjne francusko-niemieckie przywództwo w UE, premier oświadczył: - Wojnę na Ukrainie traktujemy przede wszystkim jako egzystencjalne zagrożenie dla Polski i całej Europy. Jeśli Rosja ją wygra, to wszystkie geopolityczne analizy będzie można wyrzucić do kosza.



- Polska nie wybierała miejsca na mapie, w jakim się znajduje, ale doskonale rozumie odpowiedzialność, jaką to miejsce ze sobą niesie. Pokonanie Rosji to jednocześnie polska i europejska racja stanu - dodał.

Morawiecki o Rosji: Z terrorystami się nie negocjuje - Z terrorystami się nie negocjuje. A Rosja stała się dziś państwem terrorystycznym. Codzienne bombardowania miast, ataki na obiekty cywilne, mordowanie kobiet i dzieci - skala zbrodni wojennych Rosji jest po prostu potworna i dopóki to się nie skończy nie mamy o czym rozmawiać - powiedział premier Mateusz Morawiecki .



- A kolejny warunek przywrócenia Rosji do grona cywilizowanych państw to deputinizacja . Rosjanie muszą sami zdemontować ten quasi-totalitarny system stworzony przez prezydenta Putina. Wtedy jest nadzieja na inną przyszłość dla relacji Rosja-UE - ocenił.



- Dla Rosji jest miejsce w świecie, ale nie może być to Rosja imperialna, Rosja Putina. Niemcy wróciły do grona cywilizowanych państw po Hitlerze . Ten proces nie był łatwy, ale jednak się powiódł. Ta ścieżka nie jest zamknięta również dla Rosji - zaznaczył.

Macron i Zełenski jadą razem na szczyt UE w Brukseli Wołodymyr Zełenski razem z Emmanuelem Macronem wezmą udział w szczycie UE, aby naciskać na dostawy broni i myśliwców - podaje AFP.

Prezydenci wylecą z bazy lotniczej Villacoublay pod Paryżem około godz. 8.30 i oczekuje się, że w Brukseli będą około godz. 10 - dodaje agencja prasowa.





Wizyta w Brukseli prezydenta Wołodymyra Zełenskiego to próba przyspieszenia negocjacji z Ukrainą w sprawie jej wejścia do UE i nacisk na przywódców 27 krajów, by szybko dostarczyli Ukrainie nowoczesną broń i wprowadzili kolejne sankcje przeciw Rosji - powiedział europoseł Bogdan Rzońca (PiS) .



- Ofensywa dyplomatyczna prezydenta Ukrainy wynika z butnych rosyjskich zapowiedzi zajęcia kilku obwodów ukraińskich, ale również z potrzeby skonsolidowania UE przeciw Rosji. Znamienne, że prezydent podnosi do rangi mocarstwa Wielką Brytanię, pozaunijny kraj, gdzie znalazł ogromne poparcie militarne. Istotne jest też, że omija kunktatorski Berlin, spychając słusznie Niemcy do pozycji państwa, które opóźnia solidarnościowe działania UE - oświadczył Rzońca.



Jego zdaniem "Ukraina tym samym daje sygnał, że wie o zakulisowych, szkodliwych dla Ukrainy grach (kanclerza Niemiec Olafa) Scholza z Rosją".

w obwodzie ługańskim i uszkodziły go precyzyjnym pociskiem 155 mm M982 Excalibur.

Siły rosyjskie odzyskały inicjatywę w Ukrainie i rozpoczęły kolejną dużą ofensywę w obwodzie ługańskim - podaje Instytut Studiów nad Wojną .



Tempo rosyjskich operacji wzdłuż linii Swatowo-Kreminna w zachodniej części obwodu ługańskiego znacznie wzrosło w ciągu ostatniego tygodnia, a źródła rosyjskie szeroko donoszą, że konwencjonalne wojska rosyjskie atakują ukraińskie linie obronne i dokonują marginalnych postępów wzdłuż granicy Charkowa z obwodem ługańskim, szczególnie na północny zachód od Swatowa - podaje ISW .

Funkcjonariusze lubelskiej KAS w przesyłce z Ukrainy znaleźli 51 miedzianych monet z okresu panowania króla Jana II Kazimierza Wazy - poinformowała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. rachm. Justyna Pasieczyńska.



- Zgodnie z deklaracją, w paczce miał być upominek, a znajdowały się XVII-wieczne monety - podkreśliła st. rachm. Justyna Pasieczyńska.



- Zabezpieczone numizmaty, to tzw. boratynki - miedziane szelągi z okresu panowania Jana II Kazimierza Wazy. Swoją nazwę zawdzięczają ówczesnemu zarządcy mennicy krakowskiej Tytusowi Liwiuszowi Boratiniemu - wyjaśniła.



Jak przekazała rzeczniczka szefa KAS znalezione w przesyłce monety były bite w latach 1659-1667 w bardzo dużych ilościach.

- Nie mam wątpliwości, że dziesiąty pakiet sankcji UE wobec Rosji zostanie przyjęty i będzie kolejnym ostrzeżeniem i dowodem na to, że świat zachodni jest zjednoczony, a Władimir Putin wojny z Ukrainą nie wygra - powiedział europoseł Andrzej Halicki (PO).



- Ukrainę trzeba będzie odbudować i myślę, że powinno to się stać także dzięki pieniądzom, które będą pochodziły z Rosji. O tym będą rozmawiać szefowie rządów. (...) Jednym z elementów dyskusji jest też 10. pakiet sankcji. Te sankcje musza być dotkliwe. Rozmowy zapewne będą dotyczyć tego, w jakim zakresie restrykcje miałyby dotyczyć też Białorusi oraz czy obejmą energię atomową. Nie mam wątpliwości, że ten pakiet zostanie przyjęty. On będzie kolejnym ostrzeżeniem i dowodem na to, że świat zachodni jest zjednoczony i Putin tej wojny nie wygra - powiedział europoseł.

Pogoda nadal odgrywa znaczącą rolę w przebiegu wojny Rosji w Ukrainie. Ze względu na zamarzniętą ziemię, w ostatnich tygodniach warunki do przemieszczania się we wschodniej Ukrainie prawdopodobnie niewiele się zmieniły" - ocenia brytyjski wywiad .

Rosyjska propagandzistka i szefowa RT Margarita Simonjan w rosyjskim programie powiedziała o swoim przerażeniu z powodu inwazji Rosji na Ukrainę, która przeciąga się znacznie dłużej, niż można było się spodziewać. Stwierdziła też, że młoda śmierć to świetny sposób na odejście, a jej matka się z tym zgadza.



rosyjskiego drona poziomu operacyjno-taktycznego Orlan - podaje Euromaidan Press.

Mateusz Morawiecki . "Właśnie ruszam na posiedzenie RE. Postulaty Polski są jasne: współpraca UE przy finansowym i wojskowym wsparciu dla walczącej Ukrainy, 10. pakiet sankcji oraz konfiskata majątku Rosji i przekazanie go na redukcje cen energii dla obywateli i na odbudowę Ukrainy" - napisał na Twitterze premier

Jewgienij Prigożyn powiedział, że Grupa Wagnera rzekomo nie prowadzi już rekrutacji więźniów. Zostało to stwierdzone w kanale Telegram jego służby prasowej - podaje Nexta.

Czterech cywilów zginęło wskutek ostrzałów na wschodzie kraju Bachmucie w obwodzie donieckim, a dwie w obwodzie charkowskim.



Na Charkowszczyźnie w miejscowości Dworiczna w rejonie (odpowiednik powiatu) kupjańskim zginęły dwie osoby - poinformował szef regionu Ołeh Syniehubow na serwisie Telegram.



