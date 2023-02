Szwajcaria może zrezygnować z wieloletniego statusu neutralności i zezwolić na eksport broni do Ukrainy . Przedstawiciele kompleksu obronno-przemysłowego oraz nastroje społeczne skłaniają szwajcarskich polityków do podjęcia takiej decyzji - napisał Reuters.

NBC - powołując się na trzy źródła - podaje, że Joe Biden przyleci do Polski w okolicy rocznicy pierwszej agresji Rosji na Ukrainę. Nie jest to jednak jeszcze stuprocentowo potwierdzone.

- Decyzje o dostawach czołgów i innej zachodniej broni to słuszny krok i może on wpłynąć na sytuację na froncie, ale czas cały czas gra na korzyść Rosji i konfrontacja może się nasilić, zanim nowe uzbrojenie trafi na pole walki - mówią analitycy wojskowości.