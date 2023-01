Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew przekazał w rozmowie z niemieckimi mediami, że Kijów nie zwrócił się jeszcze do Niemiec o przekazanie myśliwców , ale zaznaczył, że takie uzbrojenie jest niezbędne do obrony przed rosyjskimi atakami wymierzonymi w cele w ukraińskich miastach i infrastrukturę.



"Rosja wystrzeliwuje wiele rakiet w kierunku ukraińskich miast, w kierunku infrastruktury, a odrzutowce są częścią naszych działań w zakresie obrony powietrznej" - powiedział ukraiński ambasador w rozmowie Z "Deutsche Welle"



" Nie skierowaliśmy jeszcze do Niemiec żadnej prośby o myśliwce " - dodał ukraiński dyplomata, a na pytanie, czy taka prośba pojawi się w przyszłości, powiedział, że będzie to "zależało od sytuacji na polu walki".