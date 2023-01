- W pewnym momencie jakby mi zagroził i powiedział: Boris, nie chcę cię skrzywdzić, ale z pociskiem rakietowym zajęłoby to minutę lub coś w tym stylu - kontynuował Boris Johnson. - Myślę, że Putin, sądząc po jego bardzo zrelaksowanym tonie, który wydawał się mieć, bawił się moimi próbami skłonienia go do negocjacji – stwierdził były brytyjski premier.

Przebywający z wizytą w Chile kanclerz Niemiec Olaf Sch olz zapewnił, że jego kraj nie pozwoli, by wojna na Ukrainie przerodziła się w konflikt między Rosją a NATO.



- Przyczyniliśmy się do tego, aby nie doszło do eskalacji konfliktu, ponieważ miałoby to poważne konsekwencje dla całego świata , na przykład doprowadziłoby do wojny między Rosją a państwami NATO. Dołożyliśmy wszelkich starań, jak dotąd nam się to udawało i nadal będziemy to robić - powiedział szef niemieckiego rządu w czasie wizyty w Santiago de Chile.