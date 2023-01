Zmobilizowani Rosjanie, których przywieziono z Syberii w obwód doniecki bez sprzętu i wyposażenia, domagają się ich powrotu z frontu





Według zmobilizowanych, 31 grudnia zostali wysłani do obwodu donieckiego i przeszli szkolenie do służby w obronie terytorialnej, ale bez odpowiedniego przeszkolenia zostali przekwalifikowani do grupy szturmowej. Zmobilizowani donoszą, że dwóch ich towarzyszy zostało już zabitych, a 19 rannych.



Zmobilizowani wymieniają numer swojego dawnego pułku - 1439 oraz numer jednostki wojskowej - 95380, ale wyjaśniają, że pułk został rozwiązany w ubiegłym roku.



Ponadto autorzy apelu twierdzą, że przebywają w obwodzie donieckim bez sprzętu i wyposażenia, nie otrzymują wsparcia, sami kupują żywność, wodę i leki, a także żyją "w całkowicie niehigienicznych warunkach" - donosi Radio Wolna Europa.



Apel nie ma konkretnego adresata; żołnierze proszą o ukaranie "osób odpowiedzialnych za to bezprawie" , zbadanie sytuacji i przywrócenie ich z linii frontu.



- podaje Radio Wolna Europa.