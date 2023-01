Przełom w Szwajcarii. Zarekomendowano zmiany ws. transferu broni

Komisja Polityki Bezpieczeństwa szwajcarskiego parlamentu poleciła we wtorek zniesienie zakazu reeksportu, który uniemożliwia ponowny eksport amunicji produkowanej przez Szwajcarię z innego kraju na Ukrainę.



"Większość komisji uważa, że Szwajcaria powinna wnieść wkład w bezpieczeństwo europejskie, co obejmuje zapewnienie większej pomocy dla Ukrainy " - poinformowano w komunikacie szwajcarskiego parlamentu, który cytuje agencja Reuters.



Rekomendacja przeszła przy 14 głosach za i 11 przeciw i będzie wymagała późniejszego zatwierdzenia przez parlament. Ostateczna decyzja należy do Rady Federalnej, czyli rządu Szwajcarii.



Powołując się na swoją historyczną neutralność, Szwajcaria dotychczas odmawiała udzielenia jakiejkolwiek pomocy wojskowej w sprawie Ukrainy.



Komisja dodała w komunikacie, że jej propozycje nie naruszają zasad neutralności Szwajcarii, ponieważ broń trafiałaby przez inny kraj na Ukrainę, a nie bezpośrednio do strefy konfliktu.