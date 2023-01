Zełenski krytykuje rząd Niemiec. "Jesteście dorośli"

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym niemieckim mediom publicznym poddał ostrej krytyce niemiecki rząd . Stwierdził, że uzależnianie ewentualnych dostaw niemieckich Leopardów od dostaw amerykańskich Abramsów nie jest właściwe.



- To nie jest rywalizacja - odpowiedział na pytanie niemieckiego dziennikarza o ocenę postawy kanclerza Scholza.



- Jesteście dorosłymi ludźmi. Na pewno można rozmawiać przez kolejne pół roku, ale w naszym kraju ludzie umierają codziennie. Jeśli macie czołgi Leopard, dajcie je nam - zaapelował prezydent i dodał: - To nie jest tak, że my atakujemy, jeśli ktoś się o to martwi. Te Leopardy nie przejdą przez Rosję . My się bronimy.