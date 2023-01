Wojna w Ukrainie. 330. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Turcja wezwała administrację prezydenta USA Joe Bidena do podjęcia zdecydowanych działań w kwestii sprzedaży Turcji myśliwców F-16 i przekonania amerykańskiego Kongresu do wycofania sprzeciwu wobec tego projektu, którego wartość wynosi 20 miliardów dolarów.

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly poinformowała, że MSZ w Ottawie wezwało ambasadora Rosji w Kanadzie w związku z rosyjskimi atakami na ludność cywilną w Ukrainie , w tym z atakiem w Dnieprze, w którym zginęło co najmniej 45 osób.

Wcześniej w środę Kanada ogłosiła pomoc wojskową dla Ukrainy , w ramach której Kijów otrzyma 200 transporterów opancerzonych Senator.

Biały Dom uważa, że każdy kraj powinien podjąć własną decyzję w sprawie pomocy Ukrainie w zakresie bezpieczeństwa - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre , komentując doniesienia, że Niemcy nie zezwolą na eksport swoich czołgów Leopard do Ukrainy , o ile swoich czołgów nie wyślą tam USA.

"Publikacja 'The New York Times' sugeruje, że USA są skłonne pomóc Ukrainie w powrocie Krymu" - napisał Anton Geraszczenko .

"Po miesiącach rozmów z ukraińskimi urzędnikami administracja Bidena w końcu zaczyna przyznawać, że Kijów może potrzebować mocy, by uderzyć" - czytamy.





Mapy pokazujące aktualną sytuację na froncie przygotowane przez amerykański Instytut Studiów nad Wojną.



Lloyd Austin , który ma spotkać się ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem.



"Wall Street Journal" donosi, że Berlin ma uzależniać swoją zgodę na eksport czołgów do Ukrainy od tego samego kroku po stronie amerykańskiej.



Do Niemiec przyleciał sekretarz obrony USA, który ma spotkać się ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem.

Instytut Studiów nad Wojną przekazał, że wczorajsze przemówienie Putina pokazuje, że jest on niepewny swoich zdolności co do kształtowania przestrzeni informacyjnej w Rosji.











Zniszczona Awdijiwka w obwodzie donieckim.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę USA odmawiały dostarczenia Kijowowi broni zdolnej do skutecznego uderzenia na Krym , gdzie są tysiące rosyjskich żołnierzy i liczne rosyjskie bazy wojskowe. Obecnie Waszyngton zdaje się łagodzić to stanowisko – pisze "New York Times".



Według gazety zmiana w postawie administracji w Waszyngtonie wynika z przekonania, że jeśli Ukraina dowiedzie Moskwie, że jej kontrola nad Krymem może być zagrożona, wzmocni to pozycję Kijowa w ewentualnych przyszłych negocjacjach. Ponadto osłabły obawy, że Kreml dokona odwetu przy użyciu taktycznej broni jądrowej, choć eksperci i urzędnicy waszyngtońscy zastrzegają, że takie ryzyko wciąż pozostaje.



Jak zauważył "NYT" USA i ich sojusznicy z NATO "rozluźniają kajdany", które sami sobie nałożyli i zaczęli dostarczać Ukrainie Javeliny i Stingery, systemy obrony powietrznej Patriot, opancerzone pojazdy bojowe, a nawet niektóre zachodnie czołgi. Omawiają też z Kijowem użycie m.in. wozów bojowych Bradley, co pozwoliłoby zachwiać kontrolą Putina nad drogą zaopatrzenia łącząca Krym z Rosją poprzez okupowane przez Rosjan miasta Melitopol i Mariupol.

"New York Times" podkreślił, że " prezydent Biden nie jest jeszcze gotowy, aby dać Ukrainie systemy rakietowe dalekiego zasięgu , których Kijów potrzebowałby do atakowania rosyjskich instalacji na półwyspie".



Zaznaczył, że zdaniem Ukrainy Krym jest ważnym celem jej ataków, a kontynuowanie presji militarnej na tamtejsze bazy rosyjskie jest istotną częścią jej strategii. Bradleye, opancerzone transportery wyposażone w potężne 25-milimetrowe działa i pociski kierowane, mogą pokonać rosyjskie czołgi i pomóc Kijowowi w przejściu do ofensywy - w tym w ataku na Krym.



" Ukraińscy urzędnicy obawiają się, że ich kraj nie przetrwa lat patowego konfliktu, podczas gdy Rosja będzie nadal uderzać w ich miasta i miasteczka. Mają zatem niewielki wybór - celować w Krym i postawić go w niebezpieczeństwie" – pisze gazeta.



Twierdzi, że mimo dostarczania broni administracja w Waszyngtonie jednak nie sądzi, aby Ukraina mogła zająć Krym w drodze militarnej. Obawia się też eskalacji ze strony Putina.

Marjinka w obwodzie donieckim.

"Marjinka i jej okolice to jedno z najgorętszych miejsc na froncie. Najeźdźcy systematycznie ostrzeliwują osadę i prowadzą działania ofensywne, próbując przebić się przez obronę Sił Zbrojnych" - dodaje Ukrinform.



Pojawiło się nagranie, na którym widać, jak obecnie wyglądaw obwodzie donieckim.

Stany Zjednoczone finalizują duży pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który może wynieść 2,6 miliarda dolarów - podaje Flash, powołując się na agencję Associated Press.



Po raz pierwszy wsparcie obejmie około 100 wozów bojowych Stryker i co najmniej 50 wozów opancerzonych Bradley, aby umożliwić siłom ukraińskim szybsze i bezpieczniejsze poruszanie się na liniach frontu - dodano.



- podaje Flash, powołując się na agencję Associated Press.



" Ponad 30 pocisków trafiło w dwie gminy - Czerwieńsk i Marganiec. Wstępnie, żadne osoby nie zostały ranne" - przekazał szef władz obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko.



Dodał, że uszkodzone zostały domy prywatne i budynki gospodarcze.



Rosjanie ostrzelali w nocy rejon Nikopola z Gradów i ciężkiej artylerii.trafiło w dwie gminy - Czerwieńsk i Marganiec.- przekazał szef władz obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko.Dodał, że uszkodzone zostały domy prywatne i budynki gospodarcze.

- Na oddział intensywnej terapii do szpitala w Mikołajowie przywożeni się najciężej ranni żołnierze z frontu. Pacjenci są w bardzo ciężkim stanie, mają urazy kończyn dolnych i górnych, które są najczęściej urwane lub złamane - powiedział PAP lekarz Dmytro Fedorenko.



- Każdego dnia w szpitalu przeprowadzamy operacje neurochirurgiczne albo ogólnochirurgiczne. Najczęściej na brzuchu lub klatce piersiowej. Traumatolodzy operują ręce i nogi. W razie potrzeby wzywamy chirurga naczyniowego i wykonujemy operację rekonstrukcyjną na głównych naczyniach. W razie potrzeby - żyły twarzowe i lędźwiowe - powiedział Fedorenko, rozmawiając z fotoreporterem PAP Leszkiem Szymańskim.



Fedorenko wspomniał, że ostatnio do pacjenta wezwano specjalistyczny zespół lekarzy ze szpitala obwodowego.



- Przyjechali chirurdzy i razem z neurochirurgami przeprowadzili operację. Wyjęli pacjentowi odłamek z piramidy kości skroniowej - wyjaśnił.

Lekarz Dmytro Fedorenko w rozmowie z PAP dodał, że w przypadku braku prądu pomocne są specjalne systemy torebkowe o mocy kilku kWh, jakie szpital otrzymał od wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych.



- Jeśli jest problem z prądem i generatorem, to zawsze mogę zasilić z tego urządzenia wszystkie sprzęty na oddziale intensywnej terapii i nikt nie będzie cierpiał bez elektryczności. Wszyscy przeżyją. To jest ważne - ocenił.



Podkreślił, że wszyscy pacjenci na oddziale intensywnej terapii są w bardzo ciężkim stanie. - Pacjenci ranni w wybuchach min najczęściej mają urazy dolnych kończyn, które są albo urwane, albo mają otwarte złamania, do tego dochodzą liczne rany odłamkowe na całym ciele i poparzenia. Klatka piersiowa, brzuch, plecy. Tam zazwyczaj jest dużo drobnych odłamków. Głowa cierpi nieco rzadziej, ale wszystko zależy od tego, gdzie doszło do wybuchu i w jakiej pozycji znajdowała się dana osoba - wyjaśnił.

Wojska ukraińskie wyeliminowały 760 rosyjskich żołnierzy w ciągu doby najnowsze dane dotyczące strat wśród wojsk rosyjskich.





Minionej doby zlikwidowano m.in. 760 żołnierzy, sześć czołgów, 10 pojazdów opancerzonych i 14 systemów artyleryjskich. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował