Dyrektor CIA Bill Burns przed rosyjską inwazją ujawnił Wołodymyrowi Zełenskiemu szczegóły planowanego przez Kreml zamachu na niego , informuje "The Insider" na podstawie książki Chrisa Whipple "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House", która ukaże się dziś.



Niezależna gazeta internetowa podkreśla, że przestroga dla Zełenskiego pojawiła się w czasie kiedy poddawał on w wątpliwość wiarygodność wywiadu USA . Odpierał ostrzeżenia i wydawał się być nimi zaskoczony.



"W tym czasie, w styczniu 2022 roku, Zełenski odrzucał pomysł, że Rosjanie przeprowadzą niesprowokowaną inwazję na Ukrainę i sugerował, że publiczne ostrzeżenia Ameryki wywołują panikę" - cytuje gazeta fragmenty książki Chrisa Whipple "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House"("Walka jego życia: w Białym Domu Joe Bidena").