nadszedł moment, aby papież odwiedził Ukrainę





Opinię tę wyraził w dniu zmasowanych rosyjskich ataków , między innymi na Dniepr, obwód lwowski i charkowski.









W rozmowie z włoską stacją informacyjną Sky Tg24 współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego stwierdził: "Doceniamy wszystkie inicjatywy pokojowe, także te, z którymi wystąpił papież".



Od kilku miesięcy nie mówi się w Watykanie o ewentualnej podróży Franciszka do Kijowa. Taką możliwość rozważano w sierpniu tego roku, ale bez żadnych konkretów.

Uważam, żei dał w ten sposób bardzo mocny sygnał, że to Rosja musi zatrzymać to, co zaczęła - oświadczył we włoskiej telewizji szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.