Wojna w Ukrainie. 325. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji Rozpoczęcie relacji: sobota, 14 stycznia 2023 godz. 06:12

Najnowsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Śledź naszą relację na żywo.

Wojska rosyjskie dokonały w piątek 55 ataków rakietowych i przy użyciu dronów na obwód sumski na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej Dmytro Żywickij.



Jak sprecyzował atakowane były rejony leżące przy granicy obwodu przy użyciu rakiet wystrzeliwanych ze śmigłowców i ładunków wybuchowych zrzucanych z dronów.



Według Żywickiego w rezultacie ataków zniszczonych zostało kilka budynków i uszkodzone linie energetyczne .



Chin przy ONZ , Zhang Jun, powiedział na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, że dostawy broni dla Ukrainy tylko zaostrzają konflikt i mogą doprowadzić do jeszcze większej konfrontacji - podaje Nexta.

Przyspieszająca koncentracja sił rosyjskich na Białorusi i planowane ćwiczenia wojsk obu państw powinny uruchomić dodatkowe dzwonki alarmowe - powiedział w piątek wiceminister spraw zagranicznych RP Wojciech Gerwel .



- Moim obowiązkiem jest wyrazić w tej izbie głęboki niepokój Polski dotyczący roli Białorusi w strategii Kremla wobec Ukrainy (...) Przyspieszająca koncentracja wojsk rosyjskich na Białorusi, w tym ogłoszone niedawno rosyjsko-białoruskie ćwiczenia, które mają odbyć się między 16 stycznia i 1 lutego, powinny uruchomić dodatkowe dzwonki alarmowe - powiedział Gerwel podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji na Ukrainie.

Gerwel przypomniał przy tym, że podobne ćwiczenia poprzedziły ubiegłoroczną pełnoskalową inwazję przeciwko Ukrainie i dodał, że "koncentracja wojsk w naszym regionie zwykle oznacza negatywne konsekwencje".



- Powinniśmy zatem jasno zasygnalizować Białorusi, że wciąż może odwrócić swój kurs i dokonać słusznego wyboru. Mińsk musi być świadomy, że jego dalsze aktywne zaangażowanie w inwazję spotka się z twardą odpowiedzią społeczności międzynarodowej - powiedział wiceminister.

The Kyiv Independent: "Ponad 300 tys. generatorów dostarczonych Ukrainie w grudniu.



Generatory zostały dostarczone w grudniu 2023 roku, aby utrzymać kraj w ruchu w obliczu rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną - powiedział Kyryło Tymoszenko , wiceszef Kancelarii Prezydenta".

Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że odgłosy wybuchów, które usłyszeli mieszkańcy Kijowa 14 stycznia rano nie miały związku z jakimikolwiek działaniami wojennymi - podaje Ukrainska Pravda.

Zaporoże - ratusz".

Melitopolu - podaje "The Kyiv Independent".

Sołedaru.

Wojska Rosyjskie posunęły się na północ od

- Zwiększenie dostaw broni od zachodnich sojuszników dla Ukrainy, które obecnie widzimy, to jest oczywiście przełom, ale po pierwsze, to nie jest przełom pierwszy, lecz kolejny, po drugie to jest przełom, którego należało się spodziewać - mówi dyrektor PISM dr Sławomir Dębski , historyk, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.



Jak ocenia to początek procesu przezbrajania armii ukraińskiej w zaawansowane systemy uzbrojenia produkcji zachodnie. Według Dębskiego to "moment historycznego przełomu”.

W ostatnich tygodniach zwiększyła się liczba zapowiedzi, dotyczących nowych dostaw zachodniej broni dla Ukrainy. Oprócz najnowocześniejszych systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych takich jak system Patriot do Ukrainy trafią transportery opancerzone produkcji zachodniej, artyleria rakietowa, kolejne armatohaubice . W środę podczas wizyty we Lwowie prezydent Andrzej Duda ogłosił, że Ukraina otrzyma także czołgi Leopard 2 od koalicji międzynarodowej.



- Mamy zmianę, ale to nie jest zmiana nieoczekiwana. Od dawna było wiadomo, że pierwszym etapem dostaw będzie dostarczanie sprzętu postsowieckiego, ale ten etap musiał się skończyć, bo Zachód nie dysponuje nieograniczonymi zasobami i w związku z ich wyczerpywaniem się trzeba będzie podjąć decyzję o dostarczaniu sprzętu zachodniego - mówi Sławomir Dębski.

- 20 stycznia ma się odbyć spotkanie tzw. Grupy Rammstein , czyli państw, które dozbrajają Ukrainę. Tam padną nowe zobowiązania i nowe deklaracje - dodaje dyrektor PISM.



Jak wskazuje "wszystko to, z czym mamy obecnie do czynienia w domenie publicznej, to jest przygotowywanie tej decyzji”, początek roku to jest ważny moment, kształtują się pewne założenia polityk na cały rok.

Władimir Putin jest odpowiedzialny politycznie, moralnie za zbrodnie wojenne, mordy w Ukrainie i absolutnie nie ma dzisiaj pola do rozmów z nim - powiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk odnosząc się do projektu stanowiska niemieckiej SPD.



Niemiecka agencja prasowa dpa dotarła do projektu stanowiska SPD, z którego wynika m.in., że rozmowy kanclerza Olafa Scholza z prezydentem Rosji Władimirem Putinem są "słuszne i potrzebne", ponieważ "wojny zwykle nie kończą się na polu bitwy".

W dokumencie SPD - jak podaje dpa - napisano, że "nawet jeśli ze zrozumiałych powodów nie ma już zaufania do obecnych rosyjskich przywódców, rozmowy dyplomatyczne muszą być nadal możliwe, zatem kolejne rozmowy telefoniczne kanclerza Olafa Scholza z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem są słuszne i potrzebne, i tam gdzie jest to możliwe, trzeba podejmować inicjatywy dyplomatyczne". "Musimy nadal podejmować wszelkie próby przekonania Rosji do wycofania się (z konfliktu)" – dodali politycy SPD.