Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że pozbawił czterech prorosyjskich polityków ukraińskiego obywatelstwa. - Na podstawie materiałów przygotowanych przez ukraińskie służby bezpieczeństwa i służby migracyjne państwa oraz zgodnie z konstytucją naszego kraju, podjąłem decyzję o odebraniu obywatelstwa czterem osobom. Do nich należą: Wiktor Medwedczuk , Taras Kozak, Renat Kuzmin i Andrij Derkacz - powiedział Zełenski, cytowany przez Ukrinform. Wszyscy czterej reprezentowali prorosyjską partię "Opozycyjna Platforma – Za Życie", która została zdelegalizowana po rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Zdaniem prezydenta " nie są to ostatnie takie decyzje , a służby pracują".

Kilka godzin po niespodziewanej wizycie niemieckiej minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock w Charkowie na wschodzie kraju szef administracji regionu Ołeh Syniehubow poinformował, że wojska rosyjskie zaatakowały miasto . Agresorzy uderzyli w magazyn materiałów pirotechnicznych - podały lokalne władze. Wstępne doniesienia nie zawierały informacji o ofiarach. Wizytę szefowej niemieckiej dyplomacji do ostatniej chwili utrzymywano w tajemnicy - przekazał portal telewizji ARD. Minister podróżowała w nocy pociągiem z Polski do Ukrainy , rano została przyjęta w Kijowie, a stamtąd pojechała dalej na wschód do Charkowa - relacjonuje stacja.