Pentagon rozważa przekazanie Ukrainie kołowych wozów opancerzonych Stryker - donosi portal "Politico". Portal ocenia, że wraz z bojowymi wozami piechoty dostawy Strykerów mogą być zapowiedzią przekazania zachodnich czołgów.



Według Politico, dostawy Strykerów mogą zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu podczas spotkania grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w ramach pakietu pomocy Ukrainie w perspektywie "oczekiwanej wiosennej ofensywy".



Według "Politico", w połączeniu z Bradleyami, dostawy Strykerów mogą być zapowiedzią przekazania zachodnich czołgów. Europejska wersja portalu podała wcześniej, że Polska i Francja starają się przekonać Niemcy do udzielenia zgody na darowanie czołgów Leopard 2, ale według wtajemniczonego w rozmowy źródła portalu, Europejczycy czekają na ruch Amerykanów w tej kwestii.



- Jest dziwna wymiana zdań z Europejczykami, gdzie za każdym razem, kiedy ktoś o to pyta, Europejczycy mówią "cóż, wiecie, USA powinny pójść pierwsze. I administracja mówi 'My chcemy, by Europejczycy ruszyli pierwsi, albo chcemy to zrobić razem'. A Ukraińcy po prostu mówią: 'Na litość boską, po prostu dajcie nam czołgi '" - powiedział rozmówca portalu.