Rosjanie zaatakowali w sobotę wieczorem ponownie obwód charkowski - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Synegubow. Ostrzelane zostały także przedmieścia Zaporoża. "Uwaga, mieszkańcy Charkowa i regionu. Udajcie się do schronów. Okupanci znowu uderzają!" - ogłosił Synegubow w mediach społecznościowych. Dodał, że w mieście Merefa na przedmieściach Charkowa odnotowano eksplozje dwóch rosyjskich rakiet i według wstępnych informacji jest jedna ofiara. O rosyjskim ataku poinformował także sekretarz Rady Miejskiej Zaporoża Anatoli Kurtew. "Wybuchy, które ostatnio słyszało całe miasto, to kolejny dowód na to, że Rosja to kraj bez honoru i sumienia " - napisał Kurtew w Telegramie.

- poinformował niezależny kanał Biełaruski Hajun."Pociąg specjalny z 15 wagonami osobowymi przejechał przez stację Smoleńsk w kierunku Białorusi" - napisał Hajun na Telegramie i dodał, żei tym samym w ostatnich trzech dniach do Witebska mogło trafić co najmniej 1400-1600 rosyjskich żołnierzy."Dodatkowym potwierdzeniem tego faktu jest to, że, spacerując w kilkuosobowych grupach i odwiedzając sklepy" – wyjaśnia Hajun.

Jak dodał, kazano im wykonać rozkaz pułkownika Romana Enikejewa. - To przez niego prawie wszyscy nasi ludzie zginęli. Wszyscy dowódcy myśleli o jak najszybszym powrocie do domu, żeby się wydostać stamtąd najszybciej jak to możliwe. Celowo nas tam zostawili - dodał rosyjski żołnierz.

"To nie jest czas na przedwczesny pokój z Rosją, ponieważ; o ile Moskwa nie zrezygnuje z celu, jakim jest zdobycie nowych terytoriów na Ukrainie, rozmowy pokojowe nic nie osiągną" - napisała na łamach magazynu "Foreign Affairs" premier Estonii Kaja Kallas."W rosyjskiej agresji na Ukrainę nigdy nie chodziło wyłącznie o Ukrainę." - podkreśliła szefowa estońskiego rządu."(...) Tam, gdzie wojska ukraińskie wyparły okupanta, znajdujemy dowody masowych zabójstw, tortur, gwałtów i deportacji do Rosji." - napisała premier."Strategia Rosji oparta jest na dwóch filarach: bólu i strachu.Moskwa chce zmusić Kijów i jego partnerów do zawarcia przedwczesnego porozumienia pokojowego, które legitymizowałoby jej zdobycze terytorialne na Ukrainie" - wyjaśniła Kallas.