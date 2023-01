Ogłoszenie przez Rosję zawieszenia broni na Ukrainie z okazji prawosławnych świąt Bożego Narodzenia– oświadczył w czwartek późnym wieczorem brytyjski minister spraw zagranicznychzrzec się nielegalnej kontroli nad terytorium Ukrainy i" – podkreślił szef brytyjskiej dyplomacji w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.Kreml ogłosił w czwartek w komunikacie, że Władimir Putin polecił swemu ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu ogłoszenie rozejmu na linii frontu na Ukrainie od godz. 12 w dniu 6 stycznia do godz. 24 w dniu 7 stycznia. W komunikacie znalazło się odwołanie do, obchodzonego 7 stycznia, i stwierdzenie, że, by dać wiernym możliwość "udziału w nabożeństwach" podczas Świąt.

- Wojna na Ukrainie, wywołana rosyjską agresją na ten kraj,- powiedział w czwartek prezydent Joe Biden podczas posiedzenia swego gabinetu i zapewnił, że "USA i ich sojusznicy nadal będą zwiększać wsparcie dla Ukrainy".- podkreślił Biden. - Baterie Patriot działają dobrze i Rosjanie zaczynają już to rozumieć - dodał amerykański prezydent. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie wozy bojowe Bradley, zaś Niemcy wozy Marder - ogłosiły oba rządy we wspólnym oświadczeniu po czwartkowej rozmowie prezydenta Joe Bidena i kanclerza Olafa Scholza. Dodatkowo, Berlin dostarczy Ukrainie kolejną baterię systemu obrony powietrznej Patriot.

"Mamy na myśli tych, którzy znaleźli się tu uciekając przed krwawą wojną, która przetacza się przez ukraińską ziemię (...) i tych, którzy przyjechali jeszcze przed wojną szukając miejsca do pracy i miejsca do życia" - napisali zwierzchnicy trzech eparchii. "Choć na ukraińskiej ziemi trwa krwawa wojna, to przyjście na świat Chrystusa wnosi w nasze serca nadzieję na zwycięstwo nad złem , diabłem i nad powrotem na świat prawdziwego Bożego Pokoju. Tego życzymy wszystkim, całemu naszemu narodowi i wszystkim ludziom" - czytamy w liście, w którym biskupi apelują do wiernych o religijne przeżywanie Świąt.

Podkreślili też, że wielu obywateli Ukrainy tegoroczne święta będą bez ciepła i światła, "głodne i chłodne". "W wielu domach może nie być co postawić na stół. Dlatego tegoroczne święta mogą być dla wielu naszych braci i sióstr w Ukrainie smutne , samotne, a nawet i głodne. Nakreślony przed chwilą obraz powinien skłonić nas wszystkich do głębokiej refleksji i do działania" - napisali biskupi i poprosili, by w tym roku wierni przeznaczyli puste miejsce przy swoim stole dla ludzi potrzebujących.

. Walka o to terytorium mogłaby poważnie zaszkodzić zdolnościom Rosji do prowadzenia wojny i terroryzowania Ukrainy, a jasne jest, że" - ocenił na łamach magazynu "Foreign Affairs" minister obrony Ukrainy w latach 2019-2020 Andrij Zahorodniuk.

Niektórzy "obserwatorzy uważają, że reintegracja Krymu jako ukraińskiego terytorium może okazać się zbyt trudna lub że atak na Krym spowodowałby odwet nuklearny. Co więcej, sugerują, że Ukraina nie powinna walczyć o półwysep . Niektórzy mówią nawet, że Kijów powinien go oddać w zamian za pokój" - przypomniał Zahorodniuk. Były minister zauważył, że obawy Zachodu nie są bezpodstawne , szczególnie biorąc pod uwagę znaczną obecność wojskową Rosjan na Krymie, "jednak nie są to powody, dla których Ukraina powinna całkowicie opuścić półwysep".