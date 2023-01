W trakcie rozmowy z dziennikarzem nagrano. Atak na żywo przekazano we- przekazał Flash.

Vasile Dincu, b yły minister obrony Rumunii, ostrzegł, że Rosja będzie prowadzić w 2023 roku działania destabilizujące Mołdawię , aby powstrzymać jej proeuropejski kurs. "Rosja prowadzi inwazję na Mołdawię od wewnątrz . Nie musi jej atakować zbrojnie od zewnątrz. Wpływy bowiem Moskwy w tym kraju są niestety bardzo silne" - przekazał Vasile Dincu, cytowany przez kiszyniowski portal Deschide. Rumuński polityk wskazał, że " Mołdawia jest w niebezpieczeństwie z powodu sprowokowanej przez Kreml fali protestów przeciwko prezydent Mai Sandu". Wypowiedź byłego szefa resortu obrony Rumunii ma związek z prowadzoną od drugiej połowy grudnia debatą wokół słów szefa mołdawskich służb bezpieczeństwa (SIS) Alexandru Musteaty. Stwierdził on, że władze w Kiszyniowie posiadają informacje, że Rosja rzekomo ma plan inwazji na Mołdawię na początku 2023 r. W piątek prezydent Maia Sandu zaprzeczyła jakoby Mołdawii groziła obecnie rosyjska inwazja . Wskazała, że dzięki postępom armii ukraińskiej udało się odsunąć rosyjskie siły, a tym samym oddalić zagrożenie militarne od granic Mołdawii. "Aktualnie nie istnieją bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz integralności terytorialnej Mołdawii " - zapewniła Maia Sandu.

Japoński "antyrosyjski kurs" uniemożliwia rozmowy o traktacie pokojowym , powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji Andriej Rudenko cytowany przez prokremlowską agencję prasową TASS - przekazał Reuters. Rosja i Japonia nie zakończyły formalnie działań wojennych z powodu konfliktu o wyspy, zajęte przez Związek Radziecki pod koniec wojny, tuż przy japońskiej wyspie Hokkaido. Wyspy te znane są w Rosji jako Kuryle, a w Japonii jako Terytoria Północne . - Jest absolutnie oczywiste, że nie można rozmawiać o podpisaniu takiego dokumentu (traktatu pokojowego) z państwem, które zajmuje otwarcie nieprzyjazne stanowiska i pozwala sobie na bezpośrednie groźby wobec naszego kraju - powiedział Rudenko w wywiadzie dla TASS. - Nie widzimy oznak odejścia Tokio od antyrosyjskiego kursu i jakichkolwiek prób naprawy sytuacji - dodał. Rosja wycofała się z rozmów z Japonią w marcu ubiegłego roku , po japońskich sankcjach w związku z inwazją Rosji na Ukrainę . Japonia zareagowała na ten fakt, nazywając posunięcie Moskwy "niesprawiedliwym" i "całkowicie nie do przyjęcia".