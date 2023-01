Europa, będąc gospodarką o wartości 17-18 bln dol. powinna być w stanie poradzić sobie z zagrożeniem z Rosji, której gospodarka opiewa na 1,5 biliona



- Ja uważam, że jeśli Europa chce, by Ameryka pozostała mocno zaangażowana na kontynencie, powinna rozważyć, co może wnieść w obronę interesów sojuszu w Indo-Pacyfiku. Nie oznacza to ogromnej obecności sił, ale o wystarczające zdolności, by pokazać, że jest zaangażowana we wspólne bezpieczeństwo tego regionu i odstraszanie chińskiej agresji - przekonywał Brzezinski. Jak dodał, dotyczy też Polski, która wyrasta na znaczące mocarstwo wojskowe w Europie.

Ian Brzezinski przyznał, że mimo zwiększonej obecności wojsk USA w Europie, w Waszyngtonie prowadzone są dyskusje co do tego, na ile USA mogą pozwolić sobie na utrzymanie licznego kontyngentu na kontynencie w obliczu głównego zagrożenia, jakim są Chiny.- Mamy coraz bardziej popularną teorię, która mówi o "podziale pracy" między USA i Europą: że- mówił Brzezinski. Jak zaznaczył, on sam nie zgadza się z tym podejściem, bo uważa to za przepis na rozłączenie się więzów Ameryki i Europy.