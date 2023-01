Po raz pierwszy po pandemii do nowojorskiej Katedry św. Jana Bożego na Manhattanie powrócił coroczny Koncert dla Pokoju. Światową premierę miał zadedykowany Ukrainie utwór "Lullaby for Vaska".



W sylwestrowy wieczór należącą do największych na naszym globie katedrę episkopalną diecezji Nowego Jorku, wypełniło ok. 1000 osób. Według lokalnej telewizji NY1, dla wielu zgromadzonych kulminacyjnym punktem koncertu była światowa premiera "Lullaby for Vaska" (Kołysanka dla Vaska) Josepha Turrina.



Kompozytor wyjaśnił, że zdecydował się zadedykować utwór narodowi ukraińskiemu. Kiedy komponował kołysankę wybuchła tam właśnie wojna. Pierwotnie zainspirowała go historia o rodzinie, która przeżyła oblężenie Leningradu w 1942 roku.



" Podczas gdy to komponowałem, doszło do inwazji na Ukrainę . Pomyślałem: 'Jest to dziwnie zbieżne z tym, co się działo'. I w ten sposób utwór ostatecznie stał się dedykowany ludziom z Ukrainy" – cytuje Turrina NY1.