pozbawić Iran możliwości produkcji i dostarczania Federacji Rosyjskiej dronów bojowych



Jak zauważają oficjalni przedstawiciele aparatu bezpieczeństwa narodowego USA, program "ma na celu pozbawienie Iranu możliwości produkcji dronów" . Ponadto przewiduje komplikację procesu użycia przez Federację Rosyjską irańskich dronów kamikadze. Kolejnym kierunkiem jest wyposażenie Ukrainy w środki obrony przeciwlotniczej.



Zakres tych wysiłków stał się bardziej widoczny w ostatnich tygodniach - zauważają autorzy publikacji.



W szczególności administracja USA zaostrzyła restrykcje wobec Iranu w celu pozbawienia go zachodnich komponentów niezbędnych do produkcji dronów dostarczanych Rosji. Stało się to po tym, jak badania wraku dronów potwierdziły, że były one wyposażone w amerykańską technologię .



Administracja Bidena podejmuje kompleksowe działania, aby pozbawić Iran możliwości produkcji i dostarczania Federacji Rosyjskiej dronów bojowych do użycia przeciwko Ukrainie - piszę "The New York Times". Według dziennika, działania te są podobne do długoterminowego programu USA, którego celem jest pozbawienie Iranu dostępu do technologii nuklearnych.