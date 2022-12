Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew ponowił apele o d alsze wsparcie w wojnie z Rosją. Dyplomata w rozmowie z niemieckimi mediami przypomniał, że Ukraińcy walczą o pokój w imieniu wszystkich Europejczyków.



"Pokój nie spada z nieba. Trzeba o niego walczyć. I to właśnie robimy my, Ukraińcy, w imieniu wszystkich Europejczyków" - powiedział Makiejew w czwartek gazetom Funke Mediengruppe, którego cytuje dpa.



Jako cele do zrealizowania w nadchodzącym roku ukraiński dyplomata wymienił całkowite wyzwolenie kraju od rosyjskich okupantów, przywrócenie niezależności i integralności terytorialnej Ukrainy, powrót Ukraińców do swoich domów, odbudowę kraju oraz dalszy postęp w integracji z UE i NATO .