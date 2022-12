skłonią Ukrainę do niekorzystnych kompromisów





"Rosja będzie nadal przedstawiać ukraińskich urzędników jako niepotrzebnych prowokatorów wojny , jednocześnie powtarzając swoje cele wojenne, aby wpłynąć na zachodnich urzędników, aby ci zmusili Ukrainę do negocjacji na warunkach korzystniejszych dla Federacji Rosyjskiej" - pisze ISW.



Analitycy uważają, że ​​Kreml nie jest zainteresowany poważnymi negocjacjami, które doprowadziłyby do ostatecznego rozwiązania wojny w Ukrainie, lecz dąży do czasowego zaprzestania działań wojennych, które pozwoliłyby uzupełnić siły zbrojne do dalszych działań .







Amerykański Instytut Studiów nad Wojną uważa, że Federacja Rosyjska swoimi roszczeniami wobec Zachodu stara się stworzyć warunki, w których zachodni urzędnicyw stosunkach z Kremlem.