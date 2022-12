W poniedziałek z Ukrainy do Polski przyjechało 18,7 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 26,3 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 8,708 mln wjazdów do Polski i 6,909 mln wyjazdów do Ukrainy.