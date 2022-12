Rosja zwiększyła do czterech liczbę swoich okrętów wojennych na Morzu Czarnym mogących przenosić pociski manewrujące Kalibr - poinformowała w nocy z soboty na niedzielę marynarka wojenna Ukrainy.



"Grupa okrętów wojennych wroga na Morzu Czarnym została zwiększona do 14 jednostek, w tym dwa okręty nawodne i dwa podwodne uzbrojone w pociski rakietowe. Dysponują one obecnie 24 pociskami manewrującymi Kalibr" - głosi komunikat.



Dowództwo ostrzegło, że Rosjanie mogą przygotowywać się do uderzeń rakietowych na terytorium Ukrainy z morza.