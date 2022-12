nowej ofensywy

Część działań armii rosyjskiej, prowadzonych na terytorium Białorusi "ma więcej sensu jako część przygotowań doniż jako część trwających manewrów i ćwiczeń" - ocenia Instytut Badań nad Wojną w najnowszym raporcie.ISW w dalszym ciągu uważa, żez terytorium Białorusi jest mało prawdopodobna tej zimy, ale "jest to możliwość, która musi poważnie być brana pod uwagę"."Moskwa przygotowuje warunki do n- wznowionej inwazji na północną Ukrainę, z możliwym atakiem na Kijów - co najmniej od października 2022 roku. Ten scenariusz może być operacją informacyjną, jednak może również świadczyć o- pisze amerykański ośrodek analityczny ISW w najnowszym raporcie.