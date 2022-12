uwolnić się od odpowiedzialności





"Putin podwaja wysiłki w celu usunięcia odpowiedzialności za prowadzenie przedłużającej się wojny na Ukrainie. Putin złożył kilka oświadczeń , że Rosja dąży do jak najszybszego zakończenia wojny, jednocześnie zauważając, że Federacja Rosyjska nie przyspieszy tempa tzw. specjalnej operacji wojskowej, ponieważ spowoduje to 'nieuzasadnione ofiary'. Oba oświadczenia są częścią skonsolidowanych wysiłków Kremla, aby usprawiedliwić wysiłek wojenny Putina przed rosyjską publicznością , która coraz bardziej poświęca się, by osiągnąć nierealistyczne cele Kremla" - napisano w analizie.







ISW dodał, że Kreml poinformował, że Siergiej Szojgu po raz drugi w ciągu tygodnia odwiedził linię frontu w Ukrainie. Tymczasem wysoki rangą rosyjski urzędnik zaprzeczył twierdzeniom o drugiej fali mobilizacji .





