CNN: Wojna Rosji z Ukrainą wchodzi w nową fazę

przybycia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do USA

symbolikę ubiorów przywódców





W kontekście nasilonych ataków Kremla na ukraińskie cele cywilne amerykańska telewizja przestrzegła przed patem . Przytaczając zapewnienie Bidena o kontynuowaniu pomocy Ukrainie w 2023 roku, wysnuła wniosek, że amerykański przywódca nie przewiduje zakończenia konfliktu w najbliższym czasie.



CNN nie przeoczyła wątpliwości państw zachodnich wspierających Kijów co do długoterminowych planów Zełenskiego . W Waszyngtonie przekonywał, że droga do zakończenia wojny nie będzie polegała na ustępstwach wobec Rosji.



"Amerykańscy urzędnicy uważają, że Ukrainie może być coraz trudniej odzyskać terytorium od Rosji , która umacnia swoje pozycje - co może doprowadzić do krwawego impasu" - oceniła CNN.

Wojna z Ukrainą wchodzi w nową fazę - podkreśliła stacja CNN w nawiązaniu do. Twierdzi, że wizyta ma nie tylko wymiar symboliczny.Stacja zwróciła uwagę naobydwu krajów, niebiesko-żółty krawat Joe Bidena i zieloną bluzę Wołodymyra Zełenskiego.