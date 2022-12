Rosja nadal uczestniczy w "wielkiej grze"





Zdaniem politologa podczas rozmów padły słowa, mogące być ostrzeżeniem dla państw NATO .







Ekspert zwrócił uwagę, że w trakcie spotkania dwaj dyktatorzy rozmawiali o współpracy wojskowej , w szczególności o przygotowywaniu białoruskich lotników do obsługi samolotów "ze specjalnymi jednostkami bojowymi", o czym mówił Łukaszenka.





- Teza o przygotowywaniu lotników do lotów samolotami ze specjalnymi jednostkami bojowymi sugeruje, że jest to broń jądrowa. Sądzę, że słowa te adresowane są nie do Ukrainy, lecz do Polski, Litwy i Łotwy, czyli państw NATO - wskazał.

Spotkanie Władimira Putina z Alaksandrem Łukaszenką miało pokazać, że- powiedział szef kijowskiego Instytutu Polityki Światowej Jewhen Mahda.