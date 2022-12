ISW o nowej ofensywie Rosji: Wątpliwa

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) powołując się na opinie innych ekspertów, twierdzi, że " zdolności rosyjskiej armii, nawet wspartej przez elementy białoruskich sił zbrojnych , do przygotowania i przeprowadzenia skutecznych zmechanizowanych operacji ofensywnych w najbliższych kilku miesiącach budzą wątpliwości".



ISW zaznacza, że siły formowane ze zmobilizowanych rezerwistów oraz tegorocznych poborowych " nie będą wystarczająco wyszkolone , by przeprowadzić szybki i skuteczny manewr zmechanizowany".



W kontekście problemów z zapewnieniem sprzętu wojskowego dla już walczących sił jest również bardzo mało prawdopodobne, by udało się zapewnić odpowiednie wsparcie sprzętem wojskowym dla nowej dużej siły do przeprowadzenia operacji ofensywnych tej zimy.



" Putin może jednak wydać rozkaz wznowienia ofensywy na dużą skalę w późniejszym etapie zimy . Ważne jest jednak, by nie przeceniać ewentualnych zdolności sił rosyjskich lub połączonych rosyjsko-białoruskich do jej skutecznego przeprowadzenia. ISW w dalszym ciągu ocenia, że jest mało prawdopodobne, że Łukaszenka zaangażuje białoruskie wojska do inwazji na Ukrainę" - napisano w raporcie amerykańskiego think tanku.