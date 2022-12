rozczarowało prezydenta Rosji Władimira Putina





"NYT" pisze, że Putin okazał swoje rozczarowanie podczas długiego spotkania w swojej rezydencji w Soczi z premierem Izraela Naftalim Bennettem w październiku 2021 roku .



"Jeśli chodzi o Ukrainę, Putin wybuchnął gniewem" - czytamy w artykule. Według "NYT" Bennett zauważył, że Zełenski był zainteresowany spotkaniem jeden na jednego z Putinem. Według źródeł amerykańskiego dziennika Putin miał powiedzieć: "Nie mam o czym rozmawiać z tą osobą" i miał dodać. " Co to za Żyd? Jest wspólnikiem nazizmu" .







Na początku 2021 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nałożył sankcje na prorosyjskiego oligarchę Wiktora Medwedczuka i zamknął prorosyjskie kanały telewizyjne, co- pisze "The New York Times", donosi "Ukraińska Prawda".