Wojska rosyjskie nasilają ostrzały Kijowa, chcąc wywołać w ukraińskiej stolicy falę niezadowolenia społecznego, ale te ataki rakietowe zapewne nie złamią woli walki Ukraińców - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną.



Komentując piątkowe ostrzały amerykański think tank ocenia, iż był to jeden z największych ataków rakietowych na Kijów . Była to zarazem dziewiąta fala zmasowanych ataków rakietowych wymierzonych w ukraińską infrastrukturę energetyczną.