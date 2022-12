i to niebezpieczny sygnał ze strony kanclerza

Uchylanie Rosji furtk i to niebezpieczny sygnał ze strony kanclerza komentuje w czwartek portal tygodnika "Focus" wtorkowe przemówienie kanclerza Niemiec Olafa Scholza , który powiedział, że po zakończeniu wojny współpraca z Rosją będzie znowu możliwa i ważne jest, aby przygotować się na ten czas.

Media donoszą o potężnej eksplozji w Irminie oddalonego 40 kilometrów od linii frontu. Według wstępnych ustaleń, do wybuchu doszło w składzie amunicji .

Minister spraw zagranicznych Litwynapisał w nocy z czwartku na piątek na Twitterze, iż dziewiąty pakiet unijnych sankcji wobec Rosji jest "straconą szansą".. To smutne, że musieliśmy spędzić tyle czasu na omawianiu ustępstw zamiast silniejszych sankcji., które zamykają wszelkie luki" - napisał na Twitterze Landsbergis.

. Musi on posprzątać własne podwórko, a nie pouczać kraje członkowskie w kwestii praworządności - stwierdził szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

"Rosja zamierza podwoić w przyszłym roku liczbę próbnych startów swoich międzykontynentalnych pocisków balistycznych z czterech do ośmiu" - poinformowała agencja Reutera, cytując dowódcę rosyjskich strategicznych sił rakietowych Siergieja Karakajewa.

, zdolny do przenoszenia broni jądrowej, który został wystrzelony w kwietniu z Plesiecka w północnej Rosji, trafiając w cel na półwyspie Kamczatka oddalony o 6000 km.

Amerykański Senat przegłosował w czwartek budżet obronny (NDAA) USA, opiewający na rekordową kwotę 858 mld dolarów . Ustawa zobowiąże Pentagon do przeprowadzenia raportu na temat potencjalnego przesunięcia wojsk na wschodnią flankę , przeznaczy 800 mln dol. dla Ukrainy i zniesie obowiązek szczepień na COVID-19 dla żołnierzy.