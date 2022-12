zaawansowany sprzęt elektroniczny,

Administracja amerykańska planuje wysłać Ukrainiektóry przekształca niekierowaną amunicję lotniczą w- poinformował w środę dziennik "Washington Post" ("WP"). Mogą one trafiać w rosyjskie cele z dużą dokładnością. Nie wiadomo jeszcze czy zatwierdził to już prezydent Biden.Jak wyjaśnił "Washington Post", systemy tzw. Joint Direct Attack Munition (JDAM) mogą byćWojsko amerykańskie użyło tej technologii w bombach o wadze 1000 kg. Zazwyczaj są w nie wyposażone bombowce i myśliwce."Nie było od razu jasne, czy prezydent Biden lub któryś z jego głównych doradców ds. bezpieczeństwa narodowego zatwierdził proponowany transfer JDAM-ów do Ukrainy. (…)też czy ukraińskie siły zbrojne będą stosować zestawy wczy w broni- stwierdzono na łamach waszyngtońskiego dziennika.Jak dodano, ukraińskie siły powietrzne polegają głównie naDo tej pory Pentagon szukał sposobów na ich unowocześnienie, zamiast dostarczać nowsze zachodnie samoloty, co wymagałyby