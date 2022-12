- Ukraina dostaje niemiecką broń – tylko jaką? Nie dostajemy, przynajmniej na razie, czołgów Leopard 2 , których potrzebujemy najbardziej – powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba w niemieckiej telewizji ARD.



Stwierdził także, że rząd w Kijowie nie rozumie, dlaczego Niemcy odmawiają przekazania tych czołgów, skoro jednocześnie dostarczają artylerię . Odrzucił krytykę, zwłaszcza ze strony USA, rzekomych ukraińskich ataków na terytorium Rosji . - Nie ma potrzeby udzielania Ukrainie lekcji moralności - podkreślił.



- Nie rozumiem, co to znaczy, że Ukraina "igra z ogniem". Putin przyszedł nas zniszczyć – jako państwo, jako naród. Gdyby morderca wszedł do twojego mieszkania i próbował cię zabić – ale wtedy twój sąsiad mówi: "Nie igraj z ogniem, nie wolno go prowokować" – to prawdopodobnie powiedziałbyś, że twój sąsiad postradał rozum - powiedział Kułeba.