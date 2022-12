Wołodymyr Zełenski

nagminnego używania przez rosyjskiego okupanta różnego typu min, które będą stanowić zagrożenie przez kolejne lata.

oskarżył Rosję o celowe pozostawienie min stanowiących śmiertelne zagrożenie

nie ma systemu przeciwminowego





Prezydent Ukrainyw czwartek wieczorem w swoim regularnym wystąpieniu w mediach społecznościowych odniósł się doZełenski w swoim orędziudla ludności cywilnej i zapowiedział, że terroryzm minowy będzie jednym z zarzutów wobec Rosji po zakończeniu wojny.- To jest forma rosyjskiego terroru, z którą będziemy mieli do czynienia przez wiele lat - powiedział.Według prezydenta jest to jeszcze bardziej okrutne niż terror rakietowy, gdyż, który mógłby wyeliminować przynajmniej część zagrożenia, jak to się ma w przypadku obrony powietrznej.