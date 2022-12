Sąd Najwyższy Francji podtrzymał decyzję o odzyskaniu prawie 1,5 mld USD od państwa agresora na rzecz Oszczadbanku. To pierwsze od sześciu lat zwycięstwo w sądzie w sprawie ukraińskich aktywów skradzionych przez Rosję na Krymie - poinformował w środę w wypowiedzi video prezydent Ukrainy. - Zapadł bardzo ważny werdykt we Francji. Sąd Najwyższy Francji pozostawił w mocy decyzję o odzyskaniu od agresora przez Oszczadbank wraz z naliczonymi odsetkami prawie 1,5 miliarda dolarów – powiedział Zełenski. Zauważył, że postępowanie sądowe ciągnie się od 2015 roku. - Ponad sześć lat walki, dziesiątki tysięcy stron dokumentów prawnych, wiele nadziei i wielki sceptycyzm wyrażany przez niektórych… Ale jest to zwycięstwo Ukrainy. Rosja będzie odpowiadać za wszystkie skradzione aktywa ukraińskiego państwa i ukraińskich firm – podkreślił szef państwa.

Kanada i Holandia w środę złożyły wspólny wniosek do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w Hadze o włączenie do sprawy Ukraina przeciwko Federacji Rosyjskiej dotyczącej naruszenia Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, poinformował sekretariat Trybunału.



"Kanada i Królestwo Niderlandów, powołując się na artykuł 63 Statutu Trybunału , złożyły do sekretariatu Trybunału wspólny wniosek o włączenie do sprawy dotyczącej oskarżenia o ludobójstwo zgodnie z Konwencją o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa (Ukraina kontra Federacja Rosyjska)"– czytamy w komunikacie sekretariatu.



Zgodnie z art. 63 strona umowy międzynarodowej ma prawo interweniować w postępowaniu związanym z jej wykładnią.