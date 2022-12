Rosja oskarża Ukrainę o atak na lotniska. "Setki kilometrów od granicy"

zestrzelono ukraińskie drony, które zaatakowały dwie bazy

trzech żołnierzy zginęło

siły ukraińskie dokonały tego ataku.

setki kilometrów od granicy z Ukrainą.

silnych eksplozjach

najdalsze uderzenie na terytorium Rosji od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego





Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło w poniedziałek, żelotnictwa wojskowego w głębi Rosji - w rejonie Saratowa i Riazania. Według komunikatu dwa samoloty zostały uszkodzone,a czterech zostało rannych. Kijów nie potwierdził dotychczas, że toObie bazy, w których mają stacjonować m. in. bombowce strategiczne dalekiego zasięgu, odległe są oWcześniej informowano ow bazie Engels w Saratowie i Djagilewo koło Riazania, ale nie podano ich przyczyny.Reuter podkreśla, że gdyby potwierdziły się przypuszczenia, że to siły ukraińskie dokonały tego ataku, byłoby to