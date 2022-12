znaleziono części wytwarzane przez kanadyjskiego producenta

w irańskich dronach Shahed 136

firmę z Ottawy

nie sprzedawała produkowanych przez siebie części

na wrażliwą infrastrukturę cywilną i cele wojskowe,

objęta kanadyjskimi sankcjami

W irańskich dronach używanych przez rosyjską armię w atakach na Ukrainę- poinformował w niedzielę dziennik "The Globe and Mail" na swojej stronie internetowej.Według StateWatch, ukraińskiego think-tanku,kupowanych przez Rosję do ataków na Ukrainę są części anten produkowane przezTallysman Wireless. Firma podkreśla, żeani Iranowi, ani Rosji, poinformował "The Globe and Mail".Drony Shahed 136 są przez Rosję używane do atakówulegają zniszczeniu w chwili wybuchu przenoszonego ładunku. W połowie listopada Shahed Aviation Industries produkująca drony Shahed-136 została