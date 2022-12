Według byłego szefa placówki CIA w Moskwie Johna Siphera, aresztowania rosyjskich szpiegów są ważnym sygnałem wysłanym Moskwie i dają nadzieję, że Europa poważniej podejdzie do zagrożenia ze strony rosyjskich służb.



- Putin jest czekistą - Rosja od zawsze mocno inwestuje w operacje wywiadowcze, sabotaż i dezinformacje , zabójstwa i wszystkie te brudne rzeczy, by podważać nasze państwa od środka. Zbyt łatwo im na to pozwalaliśmy - ocenia.



- Problem polega na tym, że choć większość z państw wschodniej Europy to wie od dawna, duża część Zachodu, w tym Stany Zjednoczone, Niemcy i inni, pozwalali, by Rosji te rzeczy uchodziły na sucho. A Putin bierze to za znak słabości. Więc jakkolwiek okropna jest ta wojna na Ukrainie, mam nadzieję, że przywódcy na Zachodzie zrozumieją, że próby przekonania Putina do zmiany zachowania, czy traktowania go jako normalną część porządku światowego są daremne - dodaje.