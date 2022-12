Prezydent Rosji Władimir Putin był zaskoczony taką porażką jego sił zbrojnych na Ukrainie

Naprawdę myślę, że teraz dowiaduje się on coraz więcej o wyzwaniach stojących przed rosyjską armią.

cele polityczne Putina na Ukrainie najwyraźniej się nie zmieniły





, co może na pewien czas doprowadzić do zawężenia jego celów w kierunku ukraińskim - powiedziała w sobotę na dorocznym Forum Obrony Narodowej w Kalifornii dyrektor wywiadu narodowego USA Avril Haines.Ale nadal nie jest dla nas jasne, czy na tym etapie ma pełne pojęcie o tym, jak niebezpieczne one są - mówiła Haines.Podkreśliła, że rosyjskim żołnierzom brakuje amunicji, sprzętu i innego zaopatrzenia.Haines zauważyła również, że. Wywiad USA uważa jednak, że Putin może zostać zmuszony do "tymczasowego ograniczenia krótkoterminowych celów wojskowych z myślą, że będzie mógł do nich wrócić później".