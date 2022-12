zarejestrowanie w piątek Ławry Peczerskiej w Kijowie jako monastyru kierowanej przez niego Cerkwi.





Przedstawiciele władz Ukrainy nie potwierdzili przy tym, by rejestracja oznaczała przekazywanie monasteru w ręce autokefalicznej Cerkwi.



Epifaniusz napisał, że rejestracja to "ważny krok w kierunku powrotu języka ukraińskiego" do Ławry i zastrzegł, że " wiele kwestii wymaga odpowiedzi i decyzji".

Metropolita Epifaniusz skomentował w ten sposóbSłużby prasowe CPU przekazały, że zgodnie z zapisem w rejestrze zwierzchnikiem klasztoru jako osoba prawna będzie metropolita Epifaniusz.