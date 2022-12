- Dorobek całego swojego 80-letniego życia zmieściłam w reklamówce.





Raisa z białą reklamówką, wypełnioną ubraniami i mokrymi papierami, patrzy na ruiny jednopiętrowego domu, w którym miała mieszkanie. - T o, co nie spłonęło, zgniło. Wynoszę to, co się uratowało – opowiada.



Kobieta na początku otwartej wojny Rosji przeciw Ukrainie nie miała zamiaru opuszczać swojego domu. - Jeszcze jest spokojnie, jeszcze nic mi nie grozi, myślałam. No i tak czekałam, aż zaczęły spadać na nas bomby – wspomina.



- Przez miesiąc chowaliśmy się za ścianami w korytarzu. Nie było światła, gazu, ani wody. Jak Rosjanie strzelali, to całym domem trzęsło, jak kartonowym pudełkiem. Myślałam, że ten korytarz będzie moją mogiłą – mówi.







Teraz Raisa mieszka w wynajmowanym, jednopokojowym mieszkaniu w Mikołajowie. Wciąż ma nadzieję, że władze pomogą jej odbudować mieszkanie w Perwomajskiem i marzy, że kiedyś do niego powróci.

Przez wojnę straciłam wszystko: mieszkanie, meble, pamiątki rodzinne – mówi PAP mieszkanka zniszczonej przez Rosjan wsi w obwodzie mikołajowskim.