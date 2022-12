"Zapewnimy pełną niepodległość naszemu państwu, w szczególności niezależność duchową. Nigdy i nikomu nie pozwolimy zbudować imperium wewnątrz ukraińskiej duszy" - napisał w czwartek wieczorem na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, podsumowując posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO).

"Dziś odbyło się spotkanie RBNiO. Spotkanie, na którym rozpatrywaliśmy liczne fakty powiązań niektórych środowisk religijnych w Ukrainie z państwem-agresorem" - napisał Zełenski.