Bardzo znaczący udział w inicjatywie ogłosiły także Rumunia, Słowenia, USA, Turcja, Węgry, Finlandia, Francja, Chorwacja, Czechy, Szwajcaria, Szwecja i Unia Europejska. Do grona tego dołączyły Korea Płd., Japonia, a także NATO i ONZ.



Zełenski wyjaśnił, że zebrane środki zostaną przeznaczone na dostawy ukraińskiej żywności do krajów Afryki i Azji, w których najbardziej odczuwalny jest głód.



- Wszyscy razem pokazujemy, że elementy ukraińskiej formuły pokoju, z których jednym jest globalne bezpieczeństwo żywnościowe, są racjonalne i skuteczne oraz mogą i powinny być realizowane w interesie Ukrainy i całego świata - podkreślił ukraiński prezydent.



Inicjatywa Ziarno z Ukrainy została uruchomiona z okazji 90. rocznicy Hołodmoru. W jej ramach do połowy przyszłego roku Kijów planuje wysłanie około 60 statków z ukraińskim zbożem do najbiedniejszych krajów Afryki i Azji.